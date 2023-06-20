«مكافحة الإدمان» ينظم يوما رياضيا لـ50 متعافيا.. كرة قدم وسباحة

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يومًا رياضيًا لعدد من المتعافين، الذين تقدموا للعلاج عن طريق الخط الساخن للصندوق، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الإدمان، كنشاط ترفيهي للمتعافين من الإدمان، يشجعهم على العودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى.

يوم رياضي للمتعافين في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الإدمان

ونشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مقطع فيديو يتضمن جميع التفاصيل الخاصة باليوم الترفيهي للمتعافين من الإدمان، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الإدمان، وذلك عبر الصفحة الرسمية للصندوق بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ يتمحور الهدف الرئيسي من اليوم الرياضي، في إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع.

50 متعافيًا شاركوا في اليوم الرياضي

وأشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال مقطع الفيديو، إلى أنّ هناك نحو 50 متعافيًا من الإدمان قد شاركوا في اليوم الرياضي، وهم من المتعافين عن طريق الخط الساخن للصندوق، وهو (16023)، مضيفًا أنّ اليوم الرياضي، تتضمن عددًا من الأنشطة المختلفة، ومنها «بطولة كرة قدم خماسية، سباحة».