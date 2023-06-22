بالخرائط.. خطة إنقاذ للعثور على الغواصة «تيتان» بعد نفاد الأكسجين

أعلن خفر السواحل الأمريكي، وفرق الإنقاذ، قبل قليل، عن خط سيرهم في مهمة البحث عن الغواصة «تيتان» المفقودة في عمق المحيط الأطلسي، وعلى متنها 5 أشخاص، وسط مخاوف من نفاد الأكسجين الاحتياطي فى تمام الساعة الثانية اليوم الخميس، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الخميس.

وبدأت الغواصة «تيتان» المفقودة في الانخفاض في تمام الساعة 8 صباحًا (1200 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد الماضي، ولكنها فقدت الاتصال بسفينة الدعم، ووفقاً لمجلة «بيزنس توداي»، فإن أقصى كمية للأكسجين المتاحة تكفي خلال الحالات الطارئة، هي 96 ساعة فقط، بما يعادل 4 أيام، مما يشير إلى نفاد الأكسجين المتاح في الوقت الفعلي.

وتبذل القوات البحرية الأمريكية، بمشاركة قوات من دول أخرى، جهودها من أجل الحصول على الموارد اللازمة، للعثور على الغواصة المفقودة «تيتان»، قرب حطام السفينة «تيتانيك» في أعماق شمال المحيط الأطلسي.