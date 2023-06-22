عودة لبنى عبد العزيز إلى استوديوهات إذاعة البرنامج الأوروبي

عادت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، برفقة فريق عمل برنامج «Auntie loulou»، إلى العمل داخل استديوهات إذاعة البرنامج الأوروبي، بعد انقطاع دام أكثر من ثلاث سنوات، بسبب جائحة كورونا.

تفاصيل عودة لبنى عبد العزيز إلى الإذاعة

كانت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، تسجل برنامجها بانتظام طوال تلك الفترة من داخل منزلها، إذ يلتقي بها الفريق أسبوعيا لتسجيل الحلقة ثم تسليمها للإذاعة من أجل إذاعتها بعد الانتهاء من وضع اللمسات النهائية عليها.

ويأتي هذا القرار بعد تولي الإعلامية منى نجم، منصبها كمدير عام إذاعة البرنامج الأوروبي، إذ كانت حريصة على استمرار بث البرنامج، كما أنها حريصة على إحياء التراث الإذاعي للبرنامج الأوروبي الذي يحفل بكم كبير من المادة التراثية الإذاعية الثرية التي شغلت عقول المثقفين والمتعاطين للثقافات الغربية على مدى عقود طويلة.

معلومات عن برنامج «Auntie loulou»

يذكر أن برنامج «Auntie loulou» هو أقدم برنامج إذاعي يبث عبر الإذاعات المصرية، بدأت «لبنى» تقديمه منذ مطلع الخمسينيات، ثم انقطعت عنه فترة غيابها عن مصر واستقرارها في الولايات المتحدة الأمريكية ثم عادت مرة أخرى إلى تقديمه مطلع القرن الحالي، ويذاع البرنامج أسبوعيا على إذاعة البرنامج الأوروبي يوم الجمعة الساعة الثالثة والنصف عصرا، وتكون الإعادة يوم الاثنين الساعة الثالثة والنصف عصرا، ويوم الثلاثاء في الخامسة والربع صباحا.