القصة الكاملة وراء اعتذار لبنى عبد العزيز عن الرئاسة الشرفية لمهرجان السينما العربية

أثيرت أزمة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان الفنانة لبنى عبد العزيز، اعتذارها عن الرئاسة الشرفية لمهرجان السينما العربية، في دورته الأولى، برئاسة الكاتب أيمن الحكيم، قبل أسابيع قليلة من انطلاق الدورة الأولى في مدينة شرم الشيخ.

لبنى عبد العزيز، كشفت في بيانٍ صحفي الأسباب التي دفعتها للاعتذار المفاجئ عن الرئاسة الشرفية، أنَّ اختلافًا في الرؤية بينها وإدارة المهرجان حال دون استمرارها في منصبها، متمنية لفريق عمل المهرجان التوفيق في مهمتهم، من أجل إقامة دورة موفقة.

ووجهت إدارة المهرجان، الشكر إلى لبنى عبدالعزيز على الفترة التي تولت فيها الرئاسة الشرفية للمهرجان، متمنية لها وافر الصحة والعطاء، بعد إعلانها اعتذارها عن الاستمرار في هذا المنصب الشرفي منذ ساعات.

فريق العمل استفاد كثيرًا من أفكار وملاحظات وخبرات لبنى عبد العزيز

أكدت إدارة المهرجان، أنّ «فريق العمل استفاد كثيرًا من أفكار وملاحظات وخبرات لبنى عبد العزيز، ووضع العديد منها موضع التنفيذ، لكن بعضها كان يصعب تنفيذه حتى لا يؤثر على استقلالية المهرجان ورؤيته المنفتحة على كل التجارب والتيارات في السينما العربية».

وكان من المقرر أن تنطلق الدورة الأولى للمهرجان في 29 أبريل الماضي، إلا أن إدارة المهرجان قررت تأجيلها نظرًا لحاجتهم إلى مزيد من الوقت للتحضير.