إذاعة البرنامج الأوروبي تستضيف الفنانة لبنى عبدالعزيز احتفالا بعيد الإعلاميين

تطل الفنانة لبنى عبدالعزيز على مستمعيها عصر اليوم، في حوار مفتوح على إذاعة البرنامج الأوروبي 95.4 FM لتحكي خلاله عن مشوارها الإذاعي الطويل داخل إذاعة البرنامج الأوروبي كونه عشقها الأول منذ أن بدأت تقديم برنامجها الشهير Auntie loulou المستمر حتى الآن.

تفاصيل لقاء لبني عبدالعزيز على إذاعة البرنامج الأوروبي

ومن المقرر أن يذاع اللقاء في الثالثة والربع عصرا على أن يعاد في العاشرة والربع مساء، وسيتناول اللقاء الذي سيذاع باللغة الإنجليزية مسيرة «لبنى» الممتدة في الإذاعة كما سيتطرق إلى العديد من الموضوعات الأخرى، ويأتي ضمن الاحتفال بعيد الإعلاميين الذي بدأته إذاعة البرنامج الأوروبي منذ أيام، تحت رئاسة الإعلامية منى نجم.

وعلى مدار الأيام الماضية استضافت الإذاعية منى نجم، العديد من الشخصيات الإعلامية والأدبية البارزة، منها الأديبة مي التلمساني، والإعلامية هالة حشيش والتي ارتبطت في أذهان المستمعين ببرنامج at your request أو ما يطلبه المستمعين والذي قدمته علي هواء الأوروبي لسنوات، فضلا عن نجاحها ذائع الصيت في التليفزيون المصري كمذيعة لنشرة الاخبار باللغة الإنجليزية وكمقدمة لبرنامج أطفال حول العالم، وكمسؤولة تقلدت العديد من المناصب داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

كما استضافت المحطة الإذاعي القدير والإعلامي مروان حماد الذي يعد من جيل الرواد الإذاعيين الذين التحقوا بالبرنامج الأوروبي قبل 50 عاماً، وغيره من الشخصيات الإعلامية البارزة.

معلومات عن برنامج Auntie loulou

يذكر أن برنامج Auntie loulou الذي تقدمه الفنانة لبنى عبدالعزيز على إذاعة البرنامج الأوروبي يذاع الجمعة من كل أسبوع في تمام الثالثة والنصف عصرا، ويعاد في الثالثة والنصف من عصر الاثنين، والخامسة والربع من صباح يوم الثلاثاء.