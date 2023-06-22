جامعة كفر الشيخ: جائزة التميز الداخلي ستكون في 3 فئات

أعلنت جامعة كفر الشيخ أن جائزة التميز الداخلي ستكون في فئات «أفضل كلية - المبادرة الحكومية الابتكارية - فرق العمل»، خلال الفترة من 21 يونيو إلى نهاية أغسطس 2023.

وجرى إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية بالجهات الحكومية؛ استكمالًا لتنفيذ منظومة التميز الداخلية بالوحدات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية بالجهات المختلفة.

خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»

وتأتي جائزة مصر للتميز الحكومي في ضوء خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يُساهم بدوره في تحقيق التنافسية وجودة الحياة، وإيماناً بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة للارتقاء بالدولة المصرية، من أجل إحداث نقلة توعية في الأداء المؤسسي عن طريق الجائزة.

جدير بالذكر، أن جامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 129 في التاسع عشر من أبريل لسنة 2006، بعد أنّ انفصلت عن جامعة طنطا، وهي تُعد من الجامعات الحكومية الحديثة في جمهورية مصر العربية، وتضم 21 كلية ومعهد.