جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية وتوعوية ضمن مبادرة حياة كريمة

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية توعوية تنموية شاملة إلى قرية الفقهاء البحرية والقري المجاورة بمركز سيدي سالم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري.

قافلة طبية توعوية تنموية شاملة إلى قرية الفقهاء البحرية

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب البشري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صبحي سراج، مستشار لجنة الجوالة بالجامعة، ونافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، وصفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الذي ضم كلاً من حازم عياد، وأحمد عبد الله.

القافلة تضم مختلف التخصصات الطبية

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والتمريض، والصيدلة، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب»، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

كما شاركت كلية التربية النوعية بندوات توعوية وورش عمل لأبناء القرية، وتم تنفيذ ورش عمل لتدريب السيدات وتنمية مهارتهن على الحرف اليدوية التي من الممكن أن تكون نواة لمشروع متناهي الصغر التي تدر دخل على أسرهم.

وتضمنت الورش أشغال فنية بالخيامية، وإعادة تدوير لبواقي الأقمشة، وأشغال الجلود للتدريب على تصنيع وإنتاج حقائب ومحفظة يد وميداليات من الجلود الطبيعية بطريقة بسيطة ومبتكرة ذات طابع جمالي، وفنون القشرة والديكوباج، وكيفية صناعة الخداديات المطرزة بخيوط الستان والجوخ وبعض المفارش.

وخلال الورشة جرى شرح كيفية تنفيذ المفروشات المنزلية باستخدام الأقمشة القطنية باستخدام شرائط الدانتيل والستان وتدريبهم على كيفية تطريزها وتجميلها بشرائط الساتان وخيوط التطريز وتنفيذ بعض المشغولات التي تصلح كمعلقات.

دور الإعلام فى التوعية المجتمعية

كما قامت كليتي التربية والآداب بعمل ندوة عن دور الإعلام في التوعية المجتمعية، حيث ناقشت الندوة دور الإعلام في التوعية بالإنجازات الخاصة بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، ودور الإعلام فى التوعية بمخاطر الزواج المبكر، ودور الإعلام في مواجهة الشائعات، كما عقدت ندوة عن وعي المواطنين بقضية غلاء الأسعار وجهود الدولة في الحد من تفاقمها.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، انطلاقًا من دور الجامعة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، مؤكداً أن القافلة تهدف إلى تطوير الريف المصري، وتخفيف العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

تقديم العلاج بالمجان

وأوضح «دسوقي»، أن القافلة تضم نُخبة من أعضاء هيئة التدريس يُمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والتمريض، والتربية، والتربية الرياضية، والتربية النوعية، والآداب، بالإضافة إلى صندوق مكافحة الإدمان، موجهاً باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات وورش العمل التى تخدم هذه القري وتعمل على تنمية مهاراتهم.

وأضاف «دسوقي»، أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالاً كبيرًا من الأهالي، وأجرت الكشف الطبي على 1925 حالة من أبناء قرية الفقهاء البحرية والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج مجانا لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.