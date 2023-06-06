رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بنشر إحصائيات المبادرات الرئاسية على الموقع الإلكتروني

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

متابعة حُسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 - 2023

وناقش مجلس العمداء، متابعة حُسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 - 2023، والحرص على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سُبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يُساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويُسر.

ووجّه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عمداء الكليات على استمرار تنفيذ ومتابعة الأنشطة وورش العمل والندوات التوعوية، واشتراك اتحاد الطلبة في الترويج لتلك الأنشطة، والتأكيد على استمرارية الأنشطة الطلابية بمجالاتها المختلفة، والتي تُساعد على إدماج الطاقات الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية بطريقة عملية غير اكاديمية، واستثمارها في تطوير السمات الشخصية وتعزيز الانتماء والهوية.

تحديث بيانات موقع جامعة كفر الشيخ بشكل دائم

وأكد «دسوقي»، وضع رابط على موقع جامعة كفر الشيخ يضم بيانات عددية إحصائية للأنشطة والفاعليات بمجالاتها المختلفة التي تقوم بها الجامعة وكلياتها والوحدات التابعة لها، وتكليف قطاعات شئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتوجيه نحو تحديث هذه البيانات بشكل دائم.

وكلّف «دسوقي»، بوضع رابط على موقع الجامعة للمبادرات الرئاسية ومشاركة الجامعة فيها، وتكليف القطاعات الثلاث بتحديثها بشكل مستمر، والعمل على نشر ثقافة الابتكار والإبداع بين الطلاب من خلال مركز ريادة الأعمال، كما شدّد على ضرورة اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين، وتوفير كافة سُبل الرعاية اللائقة لهم.

إطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجاً

وطالب «دسوقي»، باستمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وكذلك تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وفي ختام مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، تم مناقشة مذكرة الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بشأن استخدام معامل الحاسب الآلي بكليات الجامعة فى اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي، لتعظيم الاستفادة القصوي من معامل الحاسب الآلي بكليات الجامعة المختلفة.