جامعة كفر الشيخ: إعلان نتائج الامتحانات لبعض الكليات قريبا

أعلنت جامعة كفر الشيخ، عن إعلان نتائج الامتحانات لبعض الكليات للفصل الدراسي الثاني، للعام 2022 - 2023، بعد قليل، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في بعض كليات الجامعة.

إعلان نتائج الامتحانات لبعض الكليات للفصل الدراسي الثاني

وذكرت الجامعة، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ترقبوا إعلان نتائج الامتحانات لبعض الكليات للفصل الدراسي الثاني بعد قليل بالتوفيق لطلابنا الأعزاء»، حيث يتم إعلان النتائج عبر بوابة مركز نُظم المعلومات الإدارية لجامعة كفر الشيخ من خلال الضغط هنــــا http://mis.kfs.edu.eg/newresult/stud.aspx.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء منذ بدايتها

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في وقت سابق، إنّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء منذ بدايتها نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، في هذا الشأن.

انتظام أعمال التصحيح

وأشار «دسوقي»، إلى أنّ أعمال التصحيح تتم بصفة منتظمة ويومية، لضمان إعلان النتائج في موعدها، متمنياً التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

جامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر، أن جامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 129 في التاسع عشر من أبريل لسنة 2006، بعد أنّ انفصلت عن جامعة طنطا، وهي تُعد من الجامعات الحكومية الحديثة في جمهورية مصر العربية، وتضم 21 كلية ومعهد.