تفاصيل تصوير آخر مشاهد فيلم «آل شلبي».. النهاية في مطار القاهرة

أوشك صناع فيلم «آل شلبي» للمخرجة آيتن أمين، بطولة الثلاثي لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر، على الانتهاء من تصويره، إذ يتبقى لهم يومان فقط للانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم بالكامل.

وقال مصدر من صناع الفيلم لـ«الوطن»، إن لبلبة يتبقى لها مشهد واحد وتنتهي من تصويره خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما يتبقى لباقي الأبطال مشهداً آخر سيجري تصويره داخل مطار القاهرة الدولي.

اتجاه لتغيير اسم فيلم «آل شلبي»

وأوضح المصدر أن هناك اتجاه لتغيير اسم الفيلم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه لم يتحدد الموعد النهائي لعرضه إلى الآن.

6 ملايين جنيه إيرادات فيلم «شوجر دادي» بطولة ليلى علوي

وفي سياق مختلف، يُعرض للفنانة ليلى علوي حالياً فيلم «شوجر دادي»، وتخطت إيراداته في مصر 6 ملايين جنيه، ومن المقرر استمرار عرضه في موسم عيد الأضحى، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي وفرح الزاهد وكوكبة من النجوم، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.