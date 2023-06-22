أمير كرارة ونجوم فيلم البعبع في برنامج «معكم منى الشاذلي» خلال عيد الأضحى

يحل الفنان أمير كرارة، ضيفًا على برنامج معكم منى الشاذلي، فى عيد الأضحى المبارك، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك على شاشة قناة cbc، وخلال الحلقة يتحدث عن فيلم البعبع، الذي يخوض به المنافسة في موسم عيد الأضحى، ويكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التي يخوضها بتقديم عمل كوميدي لأول مرة في مسيرته.

أبطال فيلم البعبع

ويظهر بصحبة أمير كرارة، أبطال فيلم البعبع، محمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور والطفلين جان رامز وتيا، ويكشفان أطرف المواقف التي واجهتهما في كواليس تصوير البعبع، والمقالب التي تعرضوا لها من أمير كرارة ومشاهد الأكشن التي أدوها داخل أحداث الفيلم.

مسابقات البرنامج

وتتضمن الحلقة مسابقات وألعاب تلفزيونية وتحديات بين أبطال فيلم البعبع، في جو من المرح والبهجة يتناسب مع أجواء العيد، ويقدم أمير كرارة وتوتا وأنور لأول مرة فاصلًا من الأغاني بأصواتهم.