لبلبة تكشف كواليس مشاركتها في عيد ميلاد عادل إمام: الزعيم كلمني مرتين

كشفت الفنانة لبلبة كواليس مشاركتها في احتفال الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الثالث والثمانين، أمس الأربعاء، داخل منزله بمنطقة المنصورية.

لبلبة عن احتفال الزعيم بعيد ميلاده

وقالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّها تواصلت مع الزعيم هاتفيا لتهنئته بعيد ميلاده في تمام الخامسة والنصف من مساء أمس الأربعاء، ولكنها فوجئت برده عليها قائلاً «نونيا حبيبتي تعالي»، مضيفة أنها فوجئت بتواصله معها بعدها بساعتين تقريبا، وقال لها «أنتي لسة متحركتيش؟ أنا قاعد مستنيكي».

لبلبة تتحدث عن الزعيم عادل إمام

وأوضحت أنها عاشت ليلة من أسعد الليالي رفقة الزعيم، والذي ملأ المكان بهجة وسعادة بحكايات من أعماله، وافيهاته التي لا تخرج إلا من الزعيم، مشيرة إلى أنّ الوقت مضى سريعا، إذ غادرت منزله في تمام الثانية صباحا.

ووجهت لبلبة رسالة للزعيم عادل إمام قائلة، «بتبسط دايما لما بشوفك لأنك صديق العمر، ولا أنسى نصائحك لي دوما التي أفادتني كثيرا، فقد قدمت معك أنجح أعمالي السينمائية والتليفزيونية، وأتمنى لك الصحة ودوام العمر».