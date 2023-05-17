لبلبة: عمري ما هنسى وقفة عادل إمام معايا وقت وفاة والدتي

هنأت الفنانة لبلبة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، اليوم، إذ أنه من مواليد 17 مايو 1940.

وقالت لبلبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها لا يمكن أن تنسى موقف عادل إمام معها وقت وفاة والدتها، مضيفة: «مسابنيش لحظة لأنه كان عارف مدى ارتباطي بأمي رحمها الله».

لبلبة: استفدت كثيرا من عملي مع عادل إمام

وأوضحت لبلبة أنها قدمت أجمل أدوارها مع الزعيم عادل إمام سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، متابعة: «استفدت كثيرا من العمل مع عادل إمام، فهو حبيبنا وفنان حتى النخاع، ربنا يديله الصحة ويطول في عمره ويخليه لينا».

لبلبة ضيف شرف الكتيبة 101

يذكر أن الفنانة لبلبة قد شاركت كضيفة شرف في مسلسل الكتيبة 101 الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، حيث جسدت دور والدة الفنان عمرو يوسف، بحسب الأحداث، وشارك في البطولة كل من آسر ياسين، وفاء عامر، خالد الصاوي، وليد فواز، أحمد عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، بهاء ثروت وكوكبة من النجوم، من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.