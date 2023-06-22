المركز الثقافي الكوري يستضيف «أهلا كوريا» للمرة الثالثة خلال العام الحالي

نظم المركز الثقافي الكوري، النسخة الثالثة من الفعالية الثقافية الدورية «أهلاً كوريا» خلال العام الجاري؛ لعرض لمحات من الفنون والموسيقى والطعام الكوري.

وذكر بيان صادر عن السفارة الكورية في القاهرة، اليوم الخميس، أن الفرصة أتيحت للمشاركين، الذين يتألفون أساسًا من متدربي دورة التايكوندو التي ينظمها المركز، لاستكشاف مقومات الثقافة الكورية من خلال مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك عزف عدد من المقطوعات الموسيقية الشعبية الكورية والمصرية والتي قدمتها فرقة «ANE»، والتي تتألف من موسيقيين مصريين وكوريين.

رحلة عبر الماضي لاستكشاف كوريا والحياة اليومية للشعب الكوري

وجرى تنظيم معرض الثقافة التقليدية الكورية في بهو المركز والذي ضم رحلة عبر الماضي لاستكشاف كوريا الجنوبية والحياة اليومية للشعب الكوري.

لفت البيان إلى دعوة المشاركين في وقت لاحق لتجربة الملابس الكورية التقليدية «الهانبوك»، وهو زي كوري مصنوع من الألوان الزاهية وهو يشبه الملابس المصرية التقليدية في ألوانه النابضة بالحياة.

كيفية كتابة الأسماؤ بالأبجدية الكورية «الهانجول»

زار الحضور مكتبة المركز الثقافي الكوري وتعلموا كيفية كتابة أسمائهم بالأبجدية الكورية «الهانجول»، كما شاركوا في تجربة المطبخ الكوري، واستمتعوا بتناول الأطباق التقليدية مثل دوكبوكي وبيبيمباب.

من جانبه، قال أوه سونج هو مدير المركز الثقافي الكوري في مصر، إن المركز يخطط لتنظيم أسبوع الثقافة الكورية في الفترة المقبلة، من أجل إتاحة الفرصة أمام كثير من المصريين لتجربة الثقافة الكورية بصورة مباشرة، ما يسهم في تعزيز التفاهم والتبادل الثقافي بين البلدين.