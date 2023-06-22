اتحاد شباب كفر الشيخ: مصر كانت على حافة الهوية لولا ثورة 30 يونيو

نظم اتحاد شباب كفر الشيخ، في كفر الشيخ، ندوة تحت عنوان ثورة 30 يوليو بين الواقع والمأمول، داخل قاعة الندوات بقصر ثقافة كفر الشيخ، لعرض إنجازات ثورة 30 يوليو في الكثيرة من المجالات، وتعريف الشباب عن المخاطر التي كانت تحاك بمصر داخلياً، وخارجياً، وما وصلت آلية مصر حالياً من تقدم وازدهار في مجالات متنوعة ومختلفة، لإنشاء الطرق، والقطاع الصحي، ومياه الشرب، وإنشاء مدارس وحياة كريمة، وغيرها من الآلاف من المشروعات الخدمية.

ثورة يوليو أنقذت مصر

وأكد محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، أن ثورة 30 يوليو أنقذت الوطن وجعلت مصر في مصافٍ الدول، وأن مصر كانت على حافة الهوية، لولا رجالها المخلصين، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حمل على عاتقه الصعاب.

ندوة شبابية عن ثورة 30 يوليو

كما استمع العشرات من الشباب إلى فيلم تسجيلي عن إنجازات 10 سنوات من العطاء في مشروعات عديدة عقب ثورة 30 يوليو المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب في كفر الشيخ، واللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب في كفر الشيخ، وعضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، ونعيم سليمان، عضو المكتب التنفيذي، لاتحاد شباب كفر الشيخ، وعدد كبير من الشباب المتواجدين بالندوة.