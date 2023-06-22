«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 20 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أنّ الحملات البيطرية المستمرة علي مدار الأسبوع على مستوى قرى ومراكز كفر الشيخ، بهدف تحصين الماشية، من الجاموس، والأبقار، والماعز، والأغنام، من صغار الماشية لحديثي الولادة، التي تتراوح أعمارها بين 4 و6 أشهر، بغرض تحصينها ضد الأمراض المعدية بفصل الصيف من الجلد العقدي والجدري، مشيراً إلى تحصين عدد 20465 رأس ماشية على مستوى المحافظة حتى اليوم.

استمرار حملات تحصين صغار الماشية في كفر الشيخ

وأشار مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ الحملات البيطرية بالمحافظة، تتواجد في جميع ربوع قرى المحافظة، لافتًا إلى أنّ تلك الحملات البيطرية تعمل حتى نهاية شهر يونيو الحالي، وتهدف إلى حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة من الأمراض المعدية، والحفاظ على تزايد أعدادها بشكل كبير.

حملات بيطرية العاجلة

وأشار أيضًا إلى أنّ المستهدف لتحصين الماشية من الأبقار، والجاموس، والماعز، والأغنام من صغار الماشية، بلغ نحو 42 ألف رأس ماشية، بينما بلغ إجمالي أعداد الماشية في كفر الشيخ، بنحو 262 ألفًا.