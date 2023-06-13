تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة كفر الشيخ.. الخطوات والمواعيد

واصلت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ، من الطلاب وأولياء أمورهم في 13 موقعاً جرى تخصيصها لذلك.

خطوات التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وبحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّ خطوات التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية 2023، كالتالي:

- يتوجه الطالب الراغب في عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 إلى شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المسجل بها.

- تسديد رسوم عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم عليها.

- إحضار إيصال رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023.

- إحضار طلب بالمواد المطلوب التظلم عليها.

- تسليم طلب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

- يُسمح للطالب وولي أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة لمطالعة أوراق الإجابة، خلال إجراء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

رسوم عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

ووفقاً لما حدّدته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في وقت سابق، فإنّ رسوم عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 تبلغ نحو 35 جنيهاً لكل مادة يرغب الطالب في التظلم بها.

موعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

جدير بالذكر، أنّ لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، بدأت تلقي نتيجة التظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، الأربعاء 7 يونيو، ولمدة 15 يوماً، على أنّ يكون موعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 الثلاثاء 27 يونيو الجاري.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اعتمد في 3 يونيو الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ للفصل الدراسي الثاني، بنسبة نجاح 83.31%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ 63 ألفاً و308 طلاب وطالبة، تغيب منهم 370 طالباً وطالبة، حضر منهم الامتحانات 62 ألفاً و938 طالباً وطالبة، ونجح منهم 52 ألفاً و432 طالباً، بنسبة 83.31%.