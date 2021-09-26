القليوبية تعتمد أكبر حركة تنقلات لرؤساء الإدارات الهندسية والتنظيم

أعلنت محافظة القليوبية اليوم، اعتماد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أكبر حركة تنقلات لرؤساء الإدارات الهندسية بمدن ومراكز وأحياء المحافظة بجانب حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة طوخ.

وتضمنت حركة التنقلات الخاصة بالإدارات الهندسية والتنظيم بمجالس مدن ومراكز وأحياء القليوبية، كلا من رشا عبد الصادق مديرا للإدارة الهندسية بقليوب وصفاء عبد المنعم لقها وحنان معوض لكفر شكر ومريم عوض لحي شرق شبرا الخيمة ووحمد إسماعيل لشبين القناطر، وتجديد الثقة في كل من مدحت مختار مديرا للإدارة الهندسية بطوخ ونجاة صلاح لحي غرب شبرا وصلاح امين لمدينة الخصوص ومنى عبد العزيز للقناطر الخيرية وصباح سالم لمركز ومدينة الخانكة.

حركة تنقلات رؤساء إدارات التنظيم بمجالس مدن القليوبية

فيما تقرر تعيين إبراهيم فودة مديرا للتنظيم بمركز ومدينة قليوب وأمير فوزي لبنها وليلي نبيل لطوخ ومني الخولي لشبين القناطر وحاتم عبد الحكيم لمركز ومدينة كفر شكر، وتجديد الثقة في كلا من نبيل ساويرس مدير للتنظيم في مدينة قها وحمدي قطب بحي غرب شبرا وودينا ماهر بحي شرق شبرا وعبد الكريم شحاتة بمدينة الخصوص وسمير عبد الرحمن بالقناطر الخيرية وعادل جاد بمركز ومدينة الخانكة

وشمل القرار نقل كل من محمود السيد إلى ديوان عام المحافظة ودعاء بندق لمدينة قها ونادية رفعت وهاجر رشاد لمركز قليوب وسمير السيد وهبة الله أحمد وانتصار صالح وخليل عبد المجيد لحي شرق شبرا وهند أحمد ولمياء سعد لمدينة الخصوص

حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات القروية بطوخ

في السياق ذاته، اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات القروية على مستوى مركز ومدينة طوخ والتي شملت 9 من رؤساء الوحدات القروية، فيما تم تجديد الثقة في محمد أبو النور رئيسا للوحدة المحلية بأجهور الكبرى.

وتضمنت الحركة ندب كل من عبد الفتاح العزب للعمل رئيسا للوحدة المحلية بترسا وصبحي إبراهيم رئيسا للوحدة المحلية ببلتان وأيمن حسين رئيسا للوحدة المحلية بالعمار الكبرى ورضا قنديل رئيسا للوحدة المحلية بمشتهر ومحمود أحمد رئيسا للوحدة المحلية بكفر منصور، ونجلاء شعبان رئيسا للوحدة المحلية بميت كنانة وعماد الشاعر رئيسا للوحدة المحلية بنامول وريهام عبد الرحيم رئيسا للوحدة المحلية بالدير ومحمود عبد المعز رئيسا للوحدة المحلية بأكياد دجوى.

وتقرر إلغاء ندب علاء حسنى من العمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمدينة قها جهة عمله الأصلية، وكذلك تكليف نعمات مهدى من العاملين بالمستوى الثانى أ بمجموعة التنمية الإدارية للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر لحين شغلها بالطرق القانونية.