الرقابة الإدارية: ضبط ٣ من مديري الإدارات الهندسية بمحافظة الغربية

نجح ضباط الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية، اليوم في ضبط مدير الإدارة الهندسية بمحافظة الغربية ومديرة الإدارة الهندسية بحي أول طنطا ومدير الإدارة الهندسية بقرية نواج بمركز طنطا لمخالفتهم شروط التراخيص.

كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين بخصوص ترخيص مدرسة ومبنى آخر.

وأفادت مصادر داخل ديوان محافظة الغربية بأنه تم تدشين التحريات وتمكن فريق الرقابة من القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة وتباشر الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة.

فيما وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بالتنسيق الكامل مع اللواء شاكر يونس لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية في شأن أي مخالفات إدارية ارتكبها المتهمون المذكورون.

وأشار محافظ الغربية إلى فحص كافة أوراق موافقات المهندسين على كافة المشاريع الجارية والمحاسبة الإدارية باستبعادهم من منصبهم الوظيفية لحين انتهاء التحقيقات.