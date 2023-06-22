إنشاء وتطوير 5 أسواق و4 مواقف في المنوفية لخدمة المواطنين

تشهد محافظة المنوفية نقلة نوعية في مجال إنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة عن الأسواق العشوائية؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة الدولة المصرية، وتطوير مواقف السيارات العامة تسهيلًا على المواطنين في الحركة والتنقل، بعد وضع اعتمادات مالية كبيرة على مستوى المراكز والمدن في المحافظة.

تطوير الأسواق العشوائية في المنوفية

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وضع خطة لتطوير الأسواق والمواقف العامة، منوهًا بتنفيذ 5 أسوق حضارية في شبين الكوم ومنوف وتلا والشهداء والباجور، بتكلفة 15 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنّ هذه الأسواق تخدم عشرات الآلاف من المواطنين في المظن والقري في هذه المراكز.

تطوير المواقف العامة في محافظة المنوفية

وأوضح محافظ المنوفية، لـ«الوطن»، أنّه في سياق تطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف الرسمية والعشوائية، حيث تم تطوير المواقف النموذجية باستثمارات 20 مليون جنيه؛ لتعظيم الموارد الذاتية والاستثمار فيها بما يعود بالنفع على المحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة أنشأت 4 مواقف نموذجية في مراكز منوف وتلا والشهداء وأشمون، خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، ويتم العمل المستمر على تطوير وهيكلة قطاع المواقف وتحقيق أكبر استفادة منه، فضلًا عن تطوير الأسواق العامة وتحويلها إلى نموذجية على مستوى جميع مدن ومراكز المحافظة.