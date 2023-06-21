محافظ المنوفية: بدء رصف طريق «شبين الكوم- الباجور» غدًا الخميس

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء تنفيذ أعمال رصف طريق شبين الكوم – الباجور – القناطر «قطاع شنوان» غدًا الخميس، مشددًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وإزالة كافة المعوقات وسرعة نهو الأعمال للمساهمة في تسهيل حركة المركبات.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق مركز ومدينة أشمون، رافق محافظ المنوفية خلال الزيارة، المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية.

وأوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه جار أعمال قشط طريق شبين الكوم – طنطا بداية من مدخل مدينة شبين الكوم وحتى امتداد 5 كم استعدادًا لأعمال الرصف، لافتًا إلى الانتهاء من طبقة الأساس بطريق 42 سنتريس - أشمون بطول 10 كم وتم تنفيذ طبقة الربط بطول 2 كم ، وجار استكمال أعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

رصف وتطوير الطرق في محافظة المنوفية

وأضاف محافظ المنوفية: «مستمرون في رصف وتطوير أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية بشتى أرجاء المحافظة، والنهوض بمستوى البنية التحتية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين»، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف لتحقيق أعلى معدلات إنجاز لإحداث تنمية شاملة وخدمة أهالي المحافظة.