مصطفى كامل يدعم هاني شاكر بعد الأزمة الصحية: رفيق المشوار والنجاح

حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على تقديم رسالة دعم للفنان هاني شاكر، بعد مرور الأخير بأزمة صحية مفاجأة، أدت إلى خضوعه لعملية جراحية بالقولون.

مصطفى كامل يدعم هاني شاكر

ونشر مصطفى كامل، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، صورة تجمعه بهاني شاكر، وعلق عليها: «أخي الحبيب وصديق العمر، ورفيق المشوار والنجاح، الفنان الكبير هاني شاكر، خالص دعواتي لك بتمام الشفاء والعافيه بإذن الله، شفاك الله وعفاك وحفظك لأهلك وأحبابك ولنا جميعًا».

هاني شاكر يخضع لعملية جراحية بالمنظار

وكان الفنان هاني شاكر أجرى عملية جراحية بالمنظار، وقال عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للدكتور طارق يوسف أحمد، أستاذ جراحة القولون والشرج والمستقيم جامعة عين شمس والفريق الجراحي المعاون له، أحمد علي خليل أستاذ مساعد جراحة القولون والشرج والمستقيم جامعة عين شمس، ومصطفى عماد مدرس الجراحة العامة جامعة عين شمس، بإجراء عملية جراحية ناجحة بالمنظار لي».