تفاصيل انتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تُنظم في أغسطس المقبل

أعلنت نقابة المهن الموسيقية التفاصيل الكاملة لانتخاباتها المزمع تنظيمها في الأول من شهر أغسطس المقبل، والتي من المقرر أن تكون لدورة 2023-2027.

أعضاء القاهرة والفيوم ينتخبون في نادي المهن التمثيلية

الانتخابات سيجري تنظيمعا في 17 مقرًا بأنحاء الجمهورية حيث سينتخب كل من أعضاء القاهرة والفيوم في نقابة المهن التمثيلية، وأعضاء الإسكندرية في نادي المحافظة بالشاطبي، وأعضاء الدقهلية في قاعة ميامي بطلخا بالمنصورة، وأعضاء طنطا وكفر الشيخ بمقر النقابة بطنطا.

أعضاء الإسكندرية ينتخبون في الشاطبي

أما أعضاء بورسعيد والإسماعيلية والسويس بمقر النقابة ببورسعيد، وأعضاء قنا والاقصر والغردقة بمقر النقابة الأقصر، وأعضاء دمنهور والمحلة وشبين الكوم وبنها ودمياط والشرقية وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان سيتم في مقار النقابات الفرعية بسبب قلة عدد أعضاء تلك المحافظات.

الانتخابات تجري يوم الثلاثاء الأول من شهر أغسطس

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشيح يوم الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري على أن تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء الأول من شهر أغسطس المقبل.