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القائمة الكاملة لمرشحي مجلس نقابة المهن الموسيقية في يومها الأول

كتب:

أبانوب رجائي
05:43 م | الأحد 11 يونيو 2023
حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي

تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، بأوراق ترشحهم لعضوية المجلس رسميا، في الأول، فضلا عن تقديم مصطفى كامل أوراقه على مقعد النقيب، بحسب تصريحات خالد بيومي وكيل نقابة المهن الموسيقية الحالي.

بينما رشح 17 عضوا من الجمعية العمومية أنفسهم على مقعد مجلس النقابة، وتأتي أسماء المرشحين على النحو التالي:

حلمي عبد الباقي، خالد بيومي، علي الشريعي، منصور هندي، محمد عبد الله، علاء سلامة، المايسترو محمد أبو اليزيد، محمد صبحي، نادية مصطفى، عاطف إمام، عادل مصطفى، اشرف السعداوي، محمد طنطاوي، محمد سعيد، خالد عبد الله، شريف حمدي، عادل أبو الحمد. 

ويذكر أن باب الترشيح على مقعد النقيب ومجلس نقابة المهن الموسيقية، مستمر حتى بعد غد الثلاثاء، تمهيدا للانتخابات في شهر يوليو المقبل.

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