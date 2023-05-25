الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق «المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين»

أصدرت الأكاديمية الوطنية للتدريب بيانا بشأن إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تخصيص ميزانية لمبادرة رعاية الموهوبين

وأكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنه وفقا لتكليفات رئاسية، تم إطلاق «المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين»، وذلك لاحتضان كافة المواهب الرياضية والفنية والثقافية، وسوف يتم انتقاء الملتحقين بناء على آليات علمية دولية ومسابقات مفتوحة وعدة اختبارات، ضمانًا للشفافية ونزاهة الاختيارات، كما سيتم تخصيص ورصد ميزانية لتلك المبادرة، ويأتى ذلك استكمالاً لدور الأكاديمية فى الاستثمار في رأس المال البشري، أغلى ما نمتلك.

بعض الإنجازات التي حققتها الأكاديمية الوطنية للتدريب

1- تدريب نواب المحافظين في كافة المحافظات.

2- خريجي الأكاديمية موجودين في جميع الهيئات القضائية بالكامل.

3- لدى الأكاديمية خريجين في دول أفريقيا من الشباب.

4- خريجي الأكاديمية في مختلف مكاتب التمثيل الدبلوماسي سواء مكاتب عمالية أو ثقافية أو إعلامية أو زراعية وغيرها.

5- التدريب في الأكاديمية لا يشمل فقط العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ولكنه مفتوح بشكل أشمل وأعم.