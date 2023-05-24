رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الأكاديمية الوطنية للتدريب: إطلاق مدرسة الموهوبين في سبتمبر المقبل

كتب:

محمد أيمن سالم
11:47 م | الأربعاء 24 مايو 2023
الدكتورة رشا راغب

الدكتورة رشا راغب

قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه يجري التواصل حاليا مع المصارع المصري الشاب أحمد بغدودة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي اهتم بقضية الشاب كموهبة رياضية واعدة.

مشكلة المصارع أحمد بغدودة

وأوضحت «راغب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، أن مشكلة المصارع الشاب أحمد بغدودة، جاءت بالتزامن مع إطلاق الأكاديمية مدرسة تأهيل الموهوبين في شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أنه سيكون هناك برامج معينة لاختيار المواهب وفقا لمعايير دولية، وأن الأكاديمية تعمل على إعداد القيادات وأن تكون بفكر مستنير، في كل المجالات، لخلق شخصية مختلفة ومتفردة.

اقرأ المزيد:

الأكاديمية الوطنية للتدريب: الرئيس السيسي مهتم بملف المصارع أحمد بغدودة

بتوجيه رئاسي.. «الوطنية للتدريب» تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

«الوطنية للتدريب» تشارك في مؤتمر المجلس الأمريكي الأعلى لاعتماد التعليم المستمر

«السفيرة عزيزة» يعرض تقريرا عن «الحاجة بدرية» دينامو الأكاديمية الوطنية للتدريب

القمة العالمية للحكومات تستضيف المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في نسختها التاسعة
بقلم محمد أيمن سالم