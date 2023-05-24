الأكاديمية الوطنية للتدريب: إطلاق مدرسة الموهوبين في سبتمبر المقبل

قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه يجري التواصل حاليا مع المصارع المصري الشاب أحمد بغدودة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي اهتم بقضية الشاب كموهبة رياضية واعدة.

مشكلة المصارع أحمد بغدودة

وأوضحت «راغب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، أن مشكلة المصارع الشاب أحمد بغدودة، جاءت بالتزامن مع إطلاق الأكاديمية مدرسة تأهيل الموهوبين في شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أنه سيكون هناك برامج معينة لاختيار المواهب وفقا لمعايير دولية، وأن الأكاديمية تعمل على إعداد القيادات وأن تكون بفكر مستنير، في كل المجالات، لخلق شخصية مختلفة ومتفردة.