الأكاديمية الوطنية للتدريب: الرئيس السيسي مهتم بملف المصارع أحمد بغدودة

علقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة الأكاديمية للمصارع المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل، مشيرة إلى أن الرئيس كان مهتما بملف «بغدودة» وتبنيه في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

برامج الأكاديمية تستهدف الشباب في المقام الأول

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع محمود السعيد على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي، مهتم بالشباب، ضاربة المثل بتخصيص عام للشباب وإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرامج الرئاسية التي أطلقتها الأكاديمية وتستهدف الشباب في المقام الأول باعتبارهم المكون الأكبر للسكان في مصر.

وشددت على الاهتمام بمواهب الشباب في الفن والثقافة والرياضة، مؤكدة أنها جزء لا يتجزأ من برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأن المتدربين في البرامج الرئاسية يمارسون الرياضة بشكل يومي.

أبطال قوميون في رياضات مختلفة ضمن خريجي الأكاديمية

وأشارت إلى أنه من ضمن خريجي الأكاديمية أبطال قوميون في رياضات مختلفة، ضاربة المثل بهادية حسني وآية مدني عضوتي مجلس النواب، والحاصلتين على بطولات دولية في رياضات متعددة، مشددة على أن الاهتمام بملف الشباب من أساس استراتيجية الأكاديمية للتدريب بتوجيهات الرئيس السيسي.

وتابعت: «اهتمام الرئيس بأحمد بغدودة غير منفصل عن اهتمامه بالشباب في مصر»، مؤكدة أنه يوجد اتصال بالمصارع المصري أحمد فؤاد بغدودة، لافتًا أنه لحسن حظه الأكاديمية تطلق حاليًا برنامج لاحتضان المواهب الشابة ثقافيًا وفنيًا ورياضيًا بمعايير دولية.