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«القاهرة الإخبارية»: بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة 5%

كتب:

هانى حسن
04:02 م | الخميس 22 يونيو 2023
بنك إنجلترا

بنك إنجلترا

أعلن بنك إنجلترا اليوم، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 5%، متجاوزًا التوقعات برفع 25 نقطة أساس فقط، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة «رويترز».

وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على رفع أسعار الفائدة إلى 5% من 4.5%، وهي أعلى نسبة منذ عام 2008 وأول رفع لسعر الفائدة منذ فبراير.

واتخذ القرار بموافقة 7 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض اثنين، بعد فترة من التضخم المرتفع ونمو الأجور منذ اجتماع السياسة النقدية في مايو.

في بيان، ذكر بنك إنجلترا، أنّ البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أنّ عملية التضخم أصبحت أكثر توترا، مع استمرار تشديد سوق العمل واستمرار مرونة الطلب.

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