وزير ري جنوب السودان لـ«القاهرة الإخبارية»: يجب على دول أفريقيا الاستثمار في المياه

أكد بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، أن تحقيق النمو الاقتصادي لن يكون إلا بوضع قضية المياه في قلب القضايا، مشددًا على وجوب أن يكون لدى الدول الإفريقية الرغبة في الاستثمار في قطاع المياه لتحقيق النمو الاقتصادي.

أفريقيا قارة مترامية الأطراف تحتاج الكثير من الجهد والوقت للتعاون

وأوضح دينج، خلال لقاء مع الإعلامية ليندا عبداللطيف في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أفريقيا كقارة مترامية الأطراف، تحتاج الكثير من الجهد والوقت للتعاون، وأنه لا بد من أن نعمل حاليا على حفظ حقوقنا، والتمثيل في كل المؤتمرات حول العالم.

حكومة جنوب السودان تخطط لتوفير مياة نظيفة لزراعة الأرض

وأشار إلى أن توفير مياه نظيفة، لزراعة الأرض الخصبة، هي إحدى الخطط الرئيسية لحكومة جنوب السودان، مشددًا على أن هناك الكثير من السبل التي يمكن أن نحقق بها مبادرة أوير للتكيف مع تغيرات المناخ والتي أُطلقت في كوب 27 بشرم الشيخ، لافتًا إلى أن منها الحصول على التكنولوجيا الخاصة، وأنها إحدى أسس تحقيق التنمية المستدامة.