الحوار الوطني.. سامح حسين يطالب بإتاحة حجز المسرحيات للجمهور «أون لاين»

قال الفنان سامح حسين، إن المسرح والفن من الأمور المهمة جدا، وقد عملت في مسرح الدولة عبر سنين طويلة، وهناك مشكلات سهل حلها كتوفير الحجز للمسرحيات عبر الإنترنت "أون لاين" بدلا من الذهاب لحجز التذاكر بالمسرح.

جلسات لجنة الثقافة والهوية الوطنية

وأضاف «حسين» خلال كلمته بثاني جلسات لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان "مستقبل الثقافة في مصر، سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أن هناك مسرحيات كثيرة لا يتم تصويرها رغم عرضها، منوها بأن عدد المسارح قليل جدا، ومنها مسارح معطلة بحجة الحماية المدنية.

وأشار إلى أنه ليس لدينا بالمسرح قسم الدعايا، إلا لو الفنان قام بالصرف على الدعاية بنفسه، مضيفا: "لما بنسافر أي محافظة مفترض أن هناك بدلات للممثلين، كبدلات للإقامة وغيرها مفترض صرفها قبل السفر، لكن ما يحدث أننا نحصل عليها بعد العودة من السفر، وقد يضطر الفنان أن يستدين حتى يسافر".

الحوار الوطني

من جهتها، أوصت هانيا الشلقامي المقرر المساعد للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، بضرورة أن تكون الدولة حاضنة وراعية للحرية الثقافية وليست طاردة لها.