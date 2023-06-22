الحوار الوطني.. أشرف زكي يطلب منح مؤسسات الثقافة نفس امتيازات مراكز الشباب

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه من السهل عمل أقسام مسرح بجميع الجامعات، لكن سنواجه مشكلة في سوق العمل بعد التخرج، مشيرا إلى أن المجال محدود جدا، مشيرا إلى أن المطلب الأكبر للشباب هو التعيينات في أجهزة وزارة الثقافة.

لجنة الثقافة والهوية الوطنية

وتابع خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية، المنعقدة تحت عنوان «مستقبل الثقافة في مصر وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية»: «الشباب يطالبون بتعيينات في الثقافة لأن التعيينات متوقفة منذ سنوات».

وتابع: «مسرح العرائس عدد أعضائه لا يتخطى 15 شخصا، وكذلك السيرك القومي عدد العاملين به قليل جدا، وكذلك فرقة رضا القومية، لذلك يجب فتح التعيينات، وألا نتعامل مع الفن كالوظائف الأخرى لأن هناك ندرة في التخصصات، ويجب الحصول على بعض الامتيازات كما الحال في قانون الشباب والرياضة الذي يمنح مراكز الشباب دعما 75%‎ على الخدمات، موضحا ان ذلك لو جرى تطبيقه على دور المسارح، سيدعم الدور الذي تقوم بها».

معاملة المؤسسات الثقافية بامتيازات مراكز الشباب

شدد على أهمية معاملة المؤسسات الثقافية بالامتيازات الممنوحة لمراكز الشباب، لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الثقافية، مؤكدا أهمية التسويق لمصر من خلال الفنون، مشيرا إلى أن السياحة بنيت من الأساس على الأفلام التي روجت لها، مطالبا بتسهيل التصريحات والتراخيص الداعمة للفن وتفعيل نظام الشباك الواحد.