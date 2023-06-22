الحوار الوطني.. حزب «الاتحاد» يطالب بتفعيل الرقابة على التطبيقات الإلكترونية

طالب رضا صقر ممثل حزب «الاتحاد» في جلسات الحوار الوطني، بتفعيل الدور التشريعي والرقابي على التطبيقات الإلكترونية، مشيرا إلى أن مصر منطلقة وتتحول رقميا في قطاعاتها؛ لمواكبة التطور الحادث في العالم.

جلسة المخاطر الإلكترونية

وأضاف «صقر» في كلمته بجلسة المخاطر الإلكترونية وأثرها على التماسك المجتمعي، ضمن أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن مصر تستخدم تطبيقات مرخص بها داخل الدولة، ولكن هناك تطبيقات أخرى غير مرخص بها وهي المتسببة في المشكلات لأبناء مصر.

وأكد ممثل حزب الاتحاد، ضرورة تفعيل التشريعات والرقابة المتواجدة بالفعل لكن تحتاج لتفعيل؛ حتى تكون مصر قادرة على مواجهة التحديات والمخططات الممنوحة لها.