منسق الحوار الوطني يقدم توصية لإنشاء مراكز خدمات ثقافية بالقرى ضمن حياة كريمة

قدم الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، مقترحا بأن تتضمن مراحل مبادرة حياة كريمة إنشاء مراكز خدمات ثقافية تتيح الأنشطة الثقافية في المراكز والقرى، مشيرا الى إمكانية استغلال مراكز الشباب في هذا الشأن.

مستقبل الثقافة في مصر على مائدة الحوار الوطني

وأضاف المنسق العام، خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية، المنعقدة تحت عنوان «مستقبل الثقافة في مصر وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية»، أنه من المهم منح إعفاءات ضريبية على التبرعات للأنشطة الثقافية، وفرض رسم التنمية الثقافية على كل السلع الكاملة المستوردة ولو لفترة محدودة لصالح الأنشطة الثقافية.

أشار إلى إمكانية منح دعم الصادرات للسلع المعنوية الثقافية مثل الأفلام والعروض أسوة بالصادرات السلعية.