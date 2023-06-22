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هيثم الحاج علي: يجب أن يعي المثقف أنه يقدم منتجاته للجمهور وليس للنخبة

كتب:

محمد أيمن سالم
07:59 م | الخميس 22 يونيو 2023
الدكتور هيثم الحاج علي

الدكتور هيثم الحاج علي

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة العامة للكتاب، إن هناك مشكلة لرؤية البنية التي تقوم عليها وزارة الثقافة، حيث تعمل الوزارة من السبعينيات على خدمة المثقفين، وجمهورها هو المثقف فقط وليس كل الناس.

المؤسسات الثقافية تقدم خدمات جيدة

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» تقديم الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه الرؤية خلقت انفصالا على الأرض مع جمهور الشارع، والذي يفترض أن تقدم الوزارة له هذه الخدمة، حتى المؤسسات الثقافية التي تقدم خدمات جيدة لا يمكن أن تصل بشكل قوي لجمهور الشارع.

يجب أن يقدم المثقف منتجاته للجمهور

ولفت إلى أن هناك مشكلة أيضا في الرؤية لدى المثقف، حيث يجب أن يعي المثقف أنه يقدم منتجاته للجمهور وليس للنخب الثقافية، بخاصة مع انتشار الوسائط المتعددة بين الشباب، ووجود صراع بين الوسائط، الكتاب الرقمي أو الورقي أو المسموع أو يوتيوب، وكل له محبوه، ولو لم تقدم للشباب وسائط عديدة سيتجه لمسرودات مستوردة تزيف تاريخنا.

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