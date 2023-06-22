الحوار الوطني.. شريف منير يطالب بإعفاء المنتج المسرحي من ضرائب العمل

قال الفنان شريف منير، إنه لا يجوز أن تكون هناك جمهورية جديدة، دون وجود مسارح، مضيفًا: المسارح موجودة ومبنية لكن لا تُنتج ولا تُقدم أي عروض.

لجنة الثقافة بالحوار الوطني

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة بالحوار الوطني: لا توجد عروض في المسارح، بسبب الضرائب الكثيرة التي تصل إلى نسبة 57.5%.

واقترح أن يُعفى المنتج المسرحي تمامًا من جميع الضرائب في العمل، حتى يمكنه تقديم مسرحيات، وتؤخذ الضرائب من الممثلين المشاركين في العمل.

وتابع: «لازم المسارح تعمل مرة أخرى، وفي وقت من الأوقات كان فيه 33 فرقة مسرحية بتتنافس على العروض، وكان بتيجي طائرات مخصوص لمشاهدة بعض المسرحيات.

المسرح

واستطرد: «توجد طاقات فنية لا تعمل، وأصعب حاجة على الفنان إغلاق المسارح، فيه ناس قاعدة في البيوت وهما أحسن مني مليون مرة وأحسن من غيري، والفنانين مش لاقيين شغل والمسارح موجودة ومقفولة».

وأكد أهمية المسرح في إيصال الكلمة ويعزز الانتماء في النفوس، ودعم الإيجابيات ونبذ السلبيات.