الحوار الوطني.. مدير المسرح القومي السابق يقدم خطة لتطوير «أبو الفنون»

قال الفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومي السابق، إنه من واقع عمله طوال 40 سنة في المسرح، مصر بكل مؤسساتها التي تعمل بالمسرح تنتج مابين 2000 إلى 2500 عرض مسرحي في العام، وهذا رقم عظيم، مؤكدا أن مصر تمتلك عددا كبيرا من المبدعين من كافة الفنانين المطربين المنتجين وغيرهم.

لجنة الثقافة والهوية الوطنية

واضاف خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية، المنعقدة تحت عنوان "مستقبل الثقافة في مصر - وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أن هذا الإنتاج موزع ما بين جهات متعددة منها وزارة الثقافة، الشباب والرياضة، الجامعات المصرية، النقابات الفنية، ومنظمات المجتمع المدني، وعروض متفرقة لورش الفن التمثيلي، مشيرا إلى أن الجامعات تنتج نصف هذا الرقم وحدها، ووزارة الثقافة تنتج ما بين 500 إلى 600 عرض مسرحي، و600 عرض لباقي الجهات.

وتابع: هذه ثورة حقيقية مهدرة حيث إنه لا توجد ذاكرة تحفظ هذا العرض المسرحي، بعد انتهائه، مؤكدا أننا لم نشاهد مشروعا قوميا لتصوير العروض المسرحية منذ إن كان أشرف زكي رئيس البيت الفني، كان هناك تعاون بين البيت الفني والتلفزيون لتصوير العروض المسرحية، اليوم لا يوجد بروتوكول مثل هذا منذ عام 2010.

وأشار إلى أننا لدينا قلة في المسارح، وميزانية الإنتاج في البيت الفني للمسرح 6 ملايين جنيه فقط، وهذا هو الجهة المنوطة بإنتاج المسرح المحترف، مطالبا بمشروع قومي لتصوير الأعمال المسرحية، موضحا أن تكلفة الساعة الدرامية على الشاشة تزيد عن 10 ملايين جنيه، وأنه إذا تم دعم ميزانية إنتاج العروض المسرحية وتم بيعها سيخفف العبء على الدولة وسيكون تمويل إنتاج العروض من خلال بيعها.