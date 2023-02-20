خالد جلال: افتتاح عرضين في يوم واحد دليل على جدية البيت الفني للمسرح

حقق افتتاح العرضين المسرحيين «بيت روز» و«بعد آخر رصاصة» نجاحاً أمس، وردود أفعال فير متوقعة، خاصة أنها تعتبر من المرات النادرة التي يتم فيها افتتاح عرضين في ليلة واحدة.

خالد جلال يتحدث عن العرضين المسرحيين

وأكد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أنّ العروض المسرحية التي تم الإعلان عنها ستتوالى تباعا على كافة مسارح الدولة، لافتا إلى أن افتتاح عرضين مسرحيين في يوم واحد، دلالة على جدية البيت الفني للمسرح في المضي قدما نحو إحداث زخم فني مسرحي يتميز بالجدية والإبداع.

معلومات عن العرض المسرحي «بيت روز»

والعرض المسرحي «بيت روز» من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، تمثيل سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد ، تصميم ديكور و أزياء هبة الكومي، تصميم إضاءة محمود الحسيني(كاجو)، موسيقى رفيق يوسف، مساعدا المخرج مها مصطفى ورنا عادل، مخرج منفذ عبد الخالق جمال.

معلومات عن العرض المسرحي «بعد آخر رصاصة»

أما العرض المسرحي«بعد آخر رصاصة»، فهو من بطولة طارق شرف، مي رضا، محمد دياب، وفاء عبده، إبراهيم الزهيري، إيناس المصري، إيمان مسامح، آسر علي، مريم سعيد، أشعار رشا ضاهر، موسيقى وألحان هشام طه، توزيع موسيقى محمد همام، غناء نجلاء سليمان وآسر علي، ديكور محمد هاشم، أزياء دينا أشرف زهير، رؤية سينمائية طارق شرف، مكياج إسلام عباس، تأليف على عبد النبي الزيدي، إعداد وإخراج شريف صبحى.