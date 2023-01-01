رئيس البيت الفني للمسرح: إنتاج 23 عرضا جديدا خلال 2023

كشف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ملامح خطة وزارة الثقافة للنهوض بالمسرح تزامنا مع بداية العام الجديد 2023.

وأضاف خالد جلال، في تصريحات صحفية، أن الخطة تحمل العديد من المبادرات الجديدة التي تنعكس ‏إيجابًا على المسرح المصري وإنتاج نحو 23 عرضا مسرحيا جديدا لفرق البيت الفني للمسرح المختلفة على مدار العام.

الانتهاء من ميكنة حجز تذاكر المسرح خلال 6 أشهر

‎وأعلن المخرج خالد جلال، الانتهاء من ميكنة حجز ‏تذاكر المسارح لتكون متاحة إلكترونيًا، والانتهاء من خطة ميكنة جميع المسارح خلال ستة أشهر.

كما أعلن إطلاق مدرسة سمير العصفوري لتحقيق التواصل بين ‏الأجيال بمشاركة 10 ‏من شباب المخرجين، وإنتاج 10 روايات لأديب نوبل نجيب محفوظ، فضلا عن تطوير خطة فرقة المواجهة ‏والتجوال، وإضافة عروض مسرحية هادفة من إنتاج البيت لتجوب ‏المحافظات ضمن برنامج فعاليات حياة كريمة.‏‎

وأكد رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، أن الفترة القادمة تشهد تغيير الرؤية البصرية للبيت الفني للمسرح بإعادة ‏صياغة شعارات الفرق لتتماشى مع الرؤية الجديدة، مشيرا إلى أن تلك الرؤية أعدها الفنان ‏الدكتور أشرف رضا، كما أعلن إعادة تقديم أوبريت الليلة الكبيرة برؤية جديدة، وبتصميم جديد للعرائس، ‏وبأصوات نخبة من الفنانين المصريين. ‏

وتضم خطة العروض خلال2023 التي تُقدمها فرق البيت الفني للمسرح،‏ 23 عرضًا هي: «سيدتي أنا»، «صاحب ‏الوردة»، «عودة الابن الضال»، «انتحار مؤقت»، «الجسر»، من ‏إنتاج المسرح القومي، «حلمك علينا» من إنتاج مسرح الشباب، ‏‏«الملك همام وعصابة الضباع» من إنتاج مسرح الإسكندرية.

‏‏«امسك حرامي«، عجيبة وعجيب«،«سيب نفسك»، من إنتاج ‏المسرح الحديث،«يوم عاصم جدًا»، من إنتاج ‏المسرح الكوميدي، «باب عشق«، «بيت روز»، من إنتاج مسرح ‏الطليعة، «بعد آخر رصاصة».

من إنتاج مسرح الغد، «بوجي وطمطم ع النت»، ‏من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، «جنة كوكي»، «نور وعروس ‏البحور»، من إنتاج القومي للعرائس، «مغامرة جيمو»، «الشركة»، ‏من إنتاج مسرح الشمس، «القضية حساسة جدًا» من إنتاج مسرح ‏الساحة.‏‎ ‎