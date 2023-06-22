فؤاد بدراوي: ترشح رئيس الوفد للانتخابات الرئاسية مخالف للائحة الحزب

أكد فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الموافقة على ترشيح رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة تمت بشكلٍ غير رسمي، مبينًا أن ترشح رئيس الحزب للانتخابات جاء مخالفا للائحة داخل الحزب، إذ يعتبر قرار الترشح صادرًا عن الهيئة العليا للحزب والتي لم تجتمع في الأساس لتقرر خوض الانتخابات من عدمه.

بدراوي: سأعلن ترشحي لانتخابات الرئاسة أمام الهيئة العليا للحزب

أضاف «بدراوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيعلن أمام الهيئة العليا للحزب ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مبينا أن رئيس حزب الوفد أكد أمس أن قرار ترشحي للانتخابات ليس من حقي وهذا يعد أمرا مخالفا تماما للائحة.

بدراوي: قرار ترشح «يمامة» للانتخابات الرئاسية ليس صحيحا

وأكد «بدراوي» أن قرار ترشح «يمامة» للانتخابات الرئاسية وإعلانه موافقة وتوقيع 52 عضوًا بالهيئة العليا على اختياره لخوض الانتخابات الرئاسية، ليس صحيحا، وربما اجتمعوا بشكل غير رسمي في منزل أحد أو مطعم، وهو أمر مخالف للائحة الخاصة بالحزب.