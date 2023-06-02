رئيس حزب الوفد: تنظيم الإخوان سعى إلى الانتقام من كل من يعارضه

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن عام حكم تنظيم الإخوان الإرهابي يشبه النكسة التي أصابت مصر عام 1967، وعمل تنظيم الإخوان على الانتقام من كل من يعارضهم، وانتزاع مصر من هويتها الثقافية والتاريخية، وهو ذنب لا يمكن أن يغفره المصريون، خاصة أنهم استخدموا الملف الأمني وتهديد أمن المصريين من خلال أذرعهم الإرهابية لابتزازهم وإجبارهم على القبول بسياساتهم سيئة السمعة، فقد استخدموا الدين وسيلة للوصول للحكم وهو أخطر شيء على السياسة.

أحداث الاتحادية

وأشار رئيس حزب الوفد في تصريح لـ«الوطن» إلى ما حدث أمام قصر الاتحادية من أحداث بعد إصدار محمد مرسي الإعلان الدستوري، حيث دعت المعارضة الشعب للخروج إلى الشارع للاعتصام بشكل سلمي، إلا أن أنصار الإخوان استهدفوا المتظاهرين الأمر الذي تسبب في استشهاد وإصابة العشرات على رأسهم الصحفي الشهيد الحسيني أبوضيف.

إقالة النائب العام

وأوضح أن الغضب الشعبي من تنظيم الإخوان الإرهابي بلغ ذروته بإصدار الإعلان الدستوري وإقالة النائب العام، الذي منح «مرسي» من خلاله نفسه مزيدا من السلطات وحصن قراراته من الطعن عليها قضائيا، ومنع حل مجلس الشورى آنذاك والجمعية التأسيسية المسئولة عن صياغة الدستور الجديد، فى خطوة أشعلت فتيل احتجاجات استمرت عدة أيام.