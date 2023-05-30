ممثل حزب الوفد بالحوار الوطني: ناقشنا مشكلات التعليم الموجودة على أرض الواقع

قالت الدكتورة هاجر التونسي، ممثل حزب الوفد في لجنة التعليم ما قبل الجامعي بالحوار الوطني، إن الجلسة الأولى للجنة التعليم قبل الجامعي غطت كل محاور العملية التعليمية، ومناقشة كل المشكلات الموجودة في الواقع، وجرى طرح عدة رؤى للتطوير.

تلخيص كل التوصيات والمقترحات

وأضافت «التونسي»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا لايف»، وتقدمه الإعلامية دارين مصطفى، أنه سيكون هناك جلسات مصغرة أخرى لمجلس الأمناء لتلخيص كل التوصيات والمقترحات التي جرى تقديمها بهدف الخروج بوثيقة نهائية للحوار الوطني تكون قابلة للتطبيق وتؤدي إلى حل مشكلات كبيرة في التعليم.

وأشارت إلى أنه حضر الجلسة مدرسون ودكاترة في كليات التربية ومتخصصين من مراكز بحوث تربوية وأعضاء مجلس نواب، وبالتالي جرى الجمع بين خبراء وتنفيذيين وجهات تشريعية، وهذه الأطياف المختلفة عندما تجتمع في جلسة واحدة، توضح صدق النوايا لإصدار وثيقة للتعليم تؤدي إلى إصلاح هذه المشكلات.

نهدف للصالح العام وخدمة الوطن

وأكدت أن إدارة الجلسة كانت رائعة والكل شارك، وبالتالي الجو بالفعل جو حوار مجتمعي ومشاركة، ومن الجميل سماع المصريين بعضهم البعض وسماع الآراء المختلفة، وفي النهاية الهدف هو الصالح العام وخدمة الوطن.