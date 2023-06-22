السيناريوهات المتوقعة لمصير الغواصة المفقودة خلال الساعات المقبلة

خرج قبطان سابق لإحدى الغواصات، يُدعى كوستاس توكتاريديس، بـ3 سيناريوهات متوقعة لما حدث مع الغواصة الاستشكافية «تيتان»، المفقودة في عمق المحيط الأطلسي، بالقرب من موقع حطام السفينة الشهيرة «تيتانيك»، وعلى متنها 5 أشخاص.

غواصة مفقودة

وذكر قبطان غواصة مماثلة لتلك المفقودة في الوقت الحالي، خلال أكثر من 5 سنوات، أن مثل هذه الغواصات لديها القدرة على الحفاظ على أرواح الأشخاص بداخلها وبقائهم على قيد الحياة، لمدة تصل إلى 96 ساعة.

توقعات مختلفة

كما كشف عن سيناريو حادث محتمل، موضحاً أن الغواصة قد تكون غاصت إلى عمق يصل إلى 3150 متراً، فيما يوجد حطام سفينة «تيتانيك» على عمق 3700 متر، موضحا أن هناك توقع بأن الحادث عقب تلقي إشارة بأن الغواصة تخلصت من مياه «الصابورة».

سيناريوهات متوقعة

وذكر أن التوقع الأول بأن يكون حدث تسرب المياه داخل الغواصة، والذي يعد أمراً خطيراً بسبب الضغط الذي يصل إلى 370 بار، وتتسرب المياه إلى الداخل إذا وجد تصدع صغير، موضحاً أن هناك مشكلتين خطيرتين متمثلين في زيادة الضغط في حجرة الغواصة، ولفت إلى أن هذا يعد أمراً خطيراً أيضاً، لأنه يحدث زيادة في حجم النيتروجين وثاني أكسيد الكربون، وتبدأ الغواصة في الغرق إذا حدث تسرب كمية كبيرة من المياه.

وأضاف أن السيناريو الثاني يتمثل في حدوث تعرض لضغط كبير من الخارج، وهو الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى كارثة سريعة لا تتحملها الغواصة.

السيناريو الأكثر ترجيحاً

وأشار إلى أن السيناريو الثالث يمكن أن يكون وقوع حريق ناتج عن ماس كهربائي، معتبراً أن السيناريو الأول والثاني هما الأكثر ترجيحاً، منوهاً بأن فرص نجاة الأشخاص المتواجدين على الغواصة قليلة للغاية، لأنهم إذا كانوا أحياء كانوا سيستخدمون إشارة الاستغاثة، ولكن هذا لم يحدث.

بداية فقدان الاتصال بالغواصة

وأعلن خفر السواحل الأمريكي بفقدان الاتصال بالغواصة التابعة لشركة «أوشن جيت» في المحيط الأطلسي منذ صباح الأحد الماضي، وعلى متنها 5 رجال أعمال، أثناء رحلتها الاستكشافية إلى حطام «تيتانيك»، السفينة البريطانية العملاقة التي غرقت أثناء أول رحلة لها عبر المحيط في عام 1912 نتيجة اصطدامها بجبل جليدي، مما أسفر عن مصرع أكثر من 1500 شخص، حيث تعتبر واحدة من أكبر الكوارث البحرية في تاريخ البشرية.