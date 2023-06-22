ما وسائل الحماية في حالات الطوارئ داخل غواصة تيتان المفقودة؟

تدخل فرق الإنقاذ في سباق مع الزمن بعد أن فقدت غواصة تيتان التي تحمل خمسة أشخاص أثناء الغوص في حطام السفينة تيتانيك، حيث تتبقى ساعة تقريبا على نفاذ الهواء الصالح للاستنشاق.

وفقد طاقم الغواصة تيتان الاتصال مع سفينتها على السطح، بولار برنس، بعد ساعة و45 دقيقة من هبوطها في العمق للغوص لرؤية الحطام يوم الأحد الماضي.

تدابير الطوارئ في الغواصة تيتان المفقودة

- الأوزان الثلاثية: ثلاثة أنابيب من الرصاص يمكن إسقاطها باستخدام المكونات الهيدروليكية لاكتساب قدرة الغواصة تيتان على الطفو.

- الأوزان الدوارة: إذا فشلت الأنظمة الهيدروليكية، فيمكن لتلك الموجودة داخل الغواصة إمالة الغواصة تيتان عن طريق التحرك إلى كل جانب منها، مما يؤدي إلى إطلاق الأوزان المثبتة في كل جانب بواسطة الجاذبية.

- أكياس الصابورة: يمكن استخدام المحركات لتحرير الأكياس المليئة بطلقات معدنية معلقة أسفل الغواصة تيتان.

- الروابط القابلة للانصهار: الروابط التي تتفكك بعد 16 ساعة في مياه البحر لإسقاط أكياس الصابورة إذا فشلت الكهرباء والهيدروليكا.

جهود البحث مستمرة

وتساعد الوكالات الأمريكية والكندية والبحرية والشركات التجارية في أعماق البحار عمليات الإنقاذ ، التي تدار من بوسطن، ماساتشوستس، باستخدام الطائرات العسكرية وعوامات السونار.

ويقول البروفيسور أليستير جريج، خبير الغواصات من جامعة كوليدج لندن ، إن إحدى المشكلات الكبيرة هي أن رجال الإنقاذ لا يعرفون ما إذا كانوا سينظرون إلى سطح البحر أم في قاع البحر «من غير المحتمل جدا» أن يكونوا في المنتصف، ويحذر من البحث في كل وضع.