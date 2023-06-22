بث مباشر.. آخر تطورات البحث عن الغواصة تيتان المفقودة بعد نفاد الأكسجين

على الرغم من إعلان خفر السواحل الأمريكية نفاد الأكسجين على متن الغواصة المفقودة تيتان، وانقطاع التواصل مع المركز الرئيسي منذ الأحد الماضي، إلا أن عمليات الإنقاذ والبحث عن الأشخاص المتواجدين بداخلها مستمرة حتى هذه اللحظة.

بث مباشر لآخر تطورات البحث عن الغواصة المفقودة

ويعرض موقع «ديلي ميل» البريطاني، عبر بث مباشر مستمر حتى هذه اللحظة، جهود خفر السواحل من 3 دول، هي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا، للبحث عن الغواصة المفقودة تيتان.

وعلى الرغم من أن الصحيفة البريطانية وصفت عملية البحث بالمهمة المستحيلة، فقد تم إعلان وجود أن مسيّرة مائية وصلت قاع المحيط للبحث عن الغواصة المفقودة، وأن القوات لا تزال تواصل جهودها في إيجاد الغواصة رغم نفاد الأوكسجين.

الغواصة المفقودة تيتان

وبحسب المعلن فأن رحلة الغواصة تيتان هي رحلة استكشافية لحطام سفينة تيتانك، وبها ما يكفي من الهواء لمجة 96 ساعة، أي أن الأوكسجين نفاذ من الغواصة في فترة ظهيرة اليوم، إلا أن خبراء أوضحوا أن استمرار الأوكسجين يعتمد على عدة عوامل منها حالة السفينة، وهدوء المتواجدين داخل الغواصة.

أي إن العد التنازلى لنفاد الأوكسجين هو قائم على افتراضية أن الغواصة المفقودة تيتان سليمة، ولا يزال حتى الآن هناك عمليات بحث موسعة عن الغواصة المفقودة.

وكانت الغواصة التي اختفت الأحد الماضي، بعد هبوطها لرؤية حطام سفينة تايتنيك التي يعود تاريخها إلى قرن على عمق 4 آلاف متر تحت سطح الماء، في شمال المحيط الأطلسي، وذلك بعد ساعة و45 دقيقة من غطسهاـ نحمل على متنها 5 ركاب.