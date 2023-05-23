أحمد الطاهري يسرد قصة نشأة روزاليوسف.. قدمت الكثير من المبدعين

سرد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، القصة الحقيقية لنشأة مجلة روزاليوسف، إذ بدأت روز اليوسف فنانة مسرح، ونشأ خلاف بينها وبين يوسف بك وهبي، وكان من أصدقائها المقربين أمير الصحافة المصرية والعربية محمد التابعي، فقررت إنشاء مجلة لأنها كانت تشغلها فكرة البقاء، وحينها قال التابعي إنها نزوة من فنانة، بينما قررت هي أن تكون هذه المجلة خالدة، وقالت كلمتها الشهيرة: «عجبوا إذا أسميت صحيفتي باسمي أليس صحيفتي شعبة من نفسي».

روزاليوسف تخوض عددا من المعارك ضد الاحتلال

وأكمل الطاهري، خلال مداخلة من بيروت مع قناة «إكسترا نيوز»، أن روزاليوسف انتقلت من مجلة سياسية إلى أخرى فنية واسعة الانتشار، ودخلت في العديد من المعارك في وجه الاحتلال من أجل الحرية، وقدمت الكثير من المبدعين، ويكاد لا يكون هناك مبدع في مصر لم يمر على روزاليوسف، بداية من محمد حسنين هيكل وصلاح جاهين وإحسان عبد القدوس، حتى إبراهيم عيسى وعبد الله كمال.

الإعلام عمل إبداعي

ولفت الطاهري إلى أن الإعلام من وجهة نظره كصحفي، عمل إبداعي تظهر فيه الفروق الفردية والإبداعية؛ لذا احتفظت مصر بريادتها الإبداعية حتى يومنا هذا، وكذلك لبنان لديه عدد من المبدعين والرواد، والإبداع لا يولد مصادفة، بل لا بد أن يكون له منبت حضاري.