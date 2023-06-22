جدول امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادة الإعدادية بدمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بدمياط، التي تنطلق 22 يوليو المقبل، وتستمر حتى مطلع شهر أغسطس المقبل، ضمن امتحانات الدور الثاني للعلم الدراسي 2022 - 2023 لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بدمياط ،

تستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بدمياط ، الذي اعتمدته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بدمياط

وأوضحت علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لـ«الوطن»، أنّ جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بدمياط، كالتالي:

- الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي من الأحد الموافق 22 إلى الاثنين 26

- الصف الرابع والخامس الابتدائي عام ومجتمعي وصم ومكفوفين من السبت 22إلى السبت 25 يوليو.

- الصف السادس الابتدائي عام ومجتمعي ومكفوفين من الأحد 22 إلى الثلاثاء 26 يوليو

- الصف السادس والسابع الابتدائي صم من الأحد22 إلى السبت 26

- الصف الثامن الابتدائي صم، من السبت 22 إلى الثلاثاء 26 يوليو

- النقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي من الأحد 7/22 إلى السبت 7/26.

- النقل الأول والثاني الإعدادي المكفوفين والصم والمهني من الأحد 7/22 إلى السبت 26

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي من الاثنين 29 يوليو إلى الثلاثاء 8/1.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني من الاثنين 7/24 إلى الثلاثاء 3أغسطس

- النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي من الاثنين 7/22 إلى الثلاثاء 7/30.

- النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من السبت 7/22 إلى الأربعاء 7/26.

- النقل الأول والثاني الثانوي للصم من الأحد 7/22 إلى الأربعاء 7/30.

مواعيد امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بدمياط

وأشار وكيل وزارة التعليم بدمياط، إلى أنّ جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للنقل والشهادة الإعدادية بدمياط، تفصيلي كالتالي:

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق الامتحانات اعتبارا من 22 يوليو المقبل حتي مطلع أغسطس المقبل.