جداول امتحانات الدور الثاني لكل مراحل التعليم في الدقهلية

كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عن جدول امتحانات الدور الثاني لمراحل التعليم المختلفة المقرر أن تبدأ يوم السبت 15 يوليو للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصف الأول والثاني والثالث الإعدادي، والتعليم المهني والمكفوفين، والصم والبكم والمجتمعي، وتنتهي يوم الخميس 27 يوليو، بعد انتهاء طلاب التعليم المهني.

جدول امتحانات الدور الثاني لمراحل التعليم المختلفة

وتبدأ امتحانات الدور الثاني بامتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي«عربي و لغات»، ويؤدي بها طلاب الابتدائي يوم السبت 15 يوليو، في مادتي اللغة العربية والدين للصف الرابع الابتدائي، ومادتي الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية لطلاب الصف الخامس الابتدائي، واللغة العربية للصف السادس الابتدائي، وتستمر الامتحانات لمدة 5 أيام.

ويؤدي طلاب المرحلة الإعدادية امتحانات الدور الثاني بداية من يوم السبت لمادتي اللغة العربية والحاسب الآلي للصف الأول والثاني الإعدادي، واللغة العربية للصف الثالث الإعدادي، و تستمر لمدة 6 أيام تبدأ السبت 15 يوليو وتنتهي يوم الخميس 27 يوليو.

وجرى اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني لتعليم الصم وضعاف السمع والمكفوفين و المهني بداية من السبت 15 يوليو، وينتهي الخميس يوم 27 يوليو للتعليم المهني بمادة العلوم للصف الثالث الإعدادي المهني.

وفيما يخص الصف الأول والثاني الثانوي «عربي ولغات» تبدأ امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 15 يوليو لمادتي اللغة العربية والدين وتستمر لمدة 6 أيام على أن تنتهي يوم الخميس بمادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية للصف الأولل الثانوي، ومادتي تطبيقات الرياضة والفلسفة للصف الثاني الثانوي.