متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل بدعوة من ماكرون

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الدولية الفرنسية المنعقدة في باريس، هي تمهيد لقمم أخرى قادمة ومقررة بالفعل لمجموعة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحاً أن اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيسين المصري والفرنسي، جاء بعد دعوة الرئيس السيسي وحضور في المؤتمر رفيع المستوى وليس لكل الدول.

مأدبة غداء اليوم

وأوضح «فهمي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة «النهار»، أن الرئيس السيسي سيشارك في عشاء عمل دعاه إليه الرئيس ماكرون، وقد اختص ماكرون الرئيس السيسي بمأدبة غداء اليوم، احتفالا بزيارته لفرنسا، وهو الرئيس الوحيد الذي لاقى هذا الاستقبال.

مناقشة القضايا الإقليمية

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن اللقاء تضمن محادثات واسعة، كما استقبل الرئيس السيسي رئيسي شركتين من الشركات الكبرى العاملة في وسائل النقل والمواصلات لبحث سبل التعاون، مضيفا أن هناك تبادلا تجاريا ومصالح مشتركة كبيرة بين البلدين، وتمت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية نظرا لدور مصر في المنطقة في ظل الاضطرابات الحالية التي يعاني منها العالم بأكمله، مؤكدا أن مصر منفتحة على الجميع وعلاقاتها طيبة مع الجميع، والتقى الرئيس السيسي العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي بما يؤكد أن مصر علاقتها طيبة بالجميع.