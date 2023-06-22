تحت مظلة «ابدأ».. انطلاق المرحلة الأولى للمشروع الوطني لتطوير التعليم الفني والتقني EGY TVET

التقى اليوم، أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، مع وزير العمل حسن شحاتة، بالديوان العام لوزارة العمل، لعرض آخر تطورات المشروع الوطني لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني «EGY TVET»، ومناقشة الخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها لتطوير 5 مراكز تدريب مهني طبقًا للمعايير الدولية، فضلًا عن بحث سُبل التعاون بين الجهتين والتوصل إلى سرعة توقيع بروتوكول تعاون بين الـ6 جهات المعنية، وهي وزارتا العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ومصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، واتحاد الصناعات المصرية، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ.

مبادرة ابدأ

يأتي ذلك في إطار عمل محور التدريب والبحث والتطوير - أحد محاور عمل مبادرة ابدأ الأساسية - الذي يهدف إلى تحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة النمطية تجاه التعليم الفني والتقني والعمالة الفنية، وذلك من خلال المشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني والحرفي طبقًا للمعايير الدولية، لتقديم جيل جديد من الكوادر الفنية المدربة والمؤهله ، قادرًا على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة البدء في تطوير التعليم الفني والتقني لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر.

ابدأ الذراع الاقتصادية لمبادرة حياة كريمة

كما تُعد مبادرة ابدأ الذراع الاقتصادية لمبادرة حياة كريمة وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.