رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«المصريين الأحرار»: مبادرة «ابدأ» بداية لتصحيح الأوضاع الصناعية

كتب:

محمد عزالدين
04:44 م | الجمعة 02 يونيو 2023
الدكتور عصام خليل

الدكتور عصام خليل

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مبادرة «ابدأ» مهمة للغاية، نظرا لأنها حسنت وأنقذت بعض الصناعات من الإغلاق، وهي بداية لتصحيح الأوضاع الصناعية في مصر، أو تشجيع الصناعات المتعثرة، أو البداية في صناعات جديدة استراتيجية، الوطن يحتاجها.

هناك قوانين نشأت في ظروف متضاربة

وأضاف «خليل»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن النهج الخاص بالرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كانت هناك عشوائيات، لم يبدأ في تطوير العشوائيات، لكن أسس مدن وأحياء جديدة لنقل سكان العشوائيات بها، ومن هذا المنظور أن تقوم الصناعة، أصبح هناك تراكم في القوانين من الخمسينيات، ونشأت الكثير منها في ظروف متضاربة، وجرى الانتقال من المرحلة الاشتراكية إلى الاقتصاد الحر.

وأوضح أننا نحتاج إلى ثورة صناعية حقيقية، من خلال نسف القديم، والبدء في قوانين جديدة للصناعة، تواكب الصناعات العالمية.

تقديم حوافز للصناعات الاستراتيجية

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك قوانين تعطي تشجيعا قويا للغاية للقطاع الخاص، تسمح له بسرعة إنشاء المصانع، وتقديم حوافز للصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها مصر، حتى لو تطلب الأمر لسياسات ضريبية مخفضة.

اقرأ المزيد:

المصريين الأحرار يُشارك في المحور الاقتصادي برؤية شاملة لحل مشاكل الصناعة

«المصريين الأحرار»: نطالب بتعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها

«المصريين الأحرار»: اهتمام الشارع تزايد بعد انطلاق جلسات الحوار الوطني

«المصريين الأحرار» يقترح على الحوار الوطني استحداث هيئة تطوير الشخصية المصرية

«المصريين الأحرار»: قرارات «الأعلى للاستثمار» ثورة على البيروقراطية

نائب رئيس حزب المصريين الأحرار لصالون «التنسيقية»: الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح

«المصريين الأحرار»: القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة النظام الأمثل للانتخابات
بقلم محمد عزالدين