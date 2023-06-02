«المصريين الأحرار»: مبادرة «ابدأ» بداية لتصحيح الأوضاع الصناعية

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مبادرة «ابدأ» مهمة للغاية، نظرا لأنها حسنت وأنقذت بعض الصناعات من الإغلاق، وهي بداية لتصحيح الأوضاع الصناعية في مصر، أو تشجيع الصناعات المتعثرة، أو البداية في صناعات جديدة استراتيجية، الوطن يحتاجها.

هناك قوانين نشأت في ظروف متضاربة

وأضاف «خليل»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن النهج الخاص بالرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كانت هناك عشوائيات، لم يبدأ في تطوير العشوائيات، لكن أسس مدن وأحياء جديدة لنقل سكان العشوائيات بها، ومن هذا المنظور أن تقوم الصناعة، أصبح هناك تراكم في القوانين من الخمسينيات، ونشأت الكثير منها في ظروف متضاربة، وجرى الانتقال من المرحلة الاشتراكية إلى الاقتصاد الحر.

وأوضح أننا نحتاج إلى ثورة صناعية حقيقية، من خلال نسف القديم، والبدء في قوانين جديدة للصناعة، تواكب الصناعات العالمية.

تقديم حوافز للصناعات الاستراتيجية

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك قوانين تعطي تشجيعا قويا للغاية للقطاع الخاص، تسمح له بسرعة إنشاء المصانع، وتقديم حوافز للصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها مصر، حتى لو تطلب الأمر لسياسات ضريبية مخفضة.